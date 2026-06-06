В Вене сотни человек вышли на протест против антироссийских санкций и политики ЕС

Организатор митинга заявил, что нынешнее австрийское правительство стало «самым большим и дорогим» в истории страны, а число чиновников и функционеров на госслужбе — беспрецедентным. Кроме того, он выступил против финансовой поддержки Украины, отметив, что вернуть кредиты страна не сможет, а платить за это придётся членам ЕС. По данным полиции, в акции приняли участие от 350 до 500 человек.