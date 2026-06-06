В центре забайкальского села Тупик построят парк

Благоустройство центрального парка стартовало в селе Тупик в Забайкальском крае, сообщили в министерстве финансов региона. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новый парк планируют построить в 2026 году. Место для будущего общественного пространства выбрали сами жители. Парк разместят в центре села, на месте действующей детской площадки. Перед началом благоустройства старые конструкции демонтируют. Уличные тренажеры при этом будут сохранены.
Обновленную территорию разделят на несколько функциональных зон: для прогулок с колясками, детских игр, тихого отдыха и торговли. Там уложат тротуарную плитку, смонтируют освещение и камеры видеонаблюдения, а также проведут озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.