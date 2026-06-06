Итоги работы народных дружин за год подвели в Нижнем Новгороде

«В администрации города действует программа по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Она на пятилетку. Предыдущая пятилетка у нас также была уже, где внесено отдельно положение о дружинниках. Соответственно, народные дружины у нас в каждом районе, некоторых даже по два. И два объединения правоохранительной направленности».