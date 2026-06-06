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Итоги работы народных дружин за год подвели в Нижнем Новгороде

Народные стражи организовали почти восемь тысяч выходов на дежурства.

Источник: Время

Итоги работы народных дружин за прошлый год подвели в Нижнем Новгороде. Сегодня в каждом районе города трудятся отряды добровольных помощников полиции, а общая численность дружинников превышает пятьсот человек. Только за 2025 год народные стражи организовали почти восемь тысяч выходов на дежурства и помогли провести около четырехсот массовых мероприятий. В результате им удалось пресечь более тысячи семисот различных правонарушений.

В конкурсе профессионального мастерства победу одержала дружина Горьковского автозавода. Лучшим дружинником года также признан представитель ГАЗа — Александр Балясников. Четыре года назад он вступил в отряд. Говорит, что для него стало уже привычным каждый день выходить на улицы ради безопасности соседей и земляков.

Александр Балясников — сотрудник дружины Горьковского автозавода:

«Наверное, за те качества и действия, которые мы каждый день оказываем, работая и выполняя очень необходимые для людей действия. То есть пресекаем правонарушения и помогаем людям».

Александр Ильченко — советник главы Нижнего Новгорода:

«В администрации города действует программа по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Она на пятилетку. Предыдущая пятилетка у нас также была уже, где внесено отдельно положение о дружинниках. Соответственно, народные дружины у нас в каждом районе, некоторых даже по два. И два объединения правоохранительной направленности».