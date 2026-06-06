Минцифры РФ планирует ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка — это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», — сказал он на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026, напомнив, что Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении «по пути жестких ограничений».