Какой сегодня праздник: Международный день сказок

Всемирный день заботы напоминает о важности проявления внимания и поддержки к окружающим. Праздник был учрежден в 2022 году по инициативе американской некоммерческой благотворительной организации CaringBridge в честь 25‑летия со дня запуска их онлайн‑платформы. Эта платформа создавалась для поддержки людей с серьезными заболеваниями и их семей: она позволяет делиться новостями о здоровье и получать слова поддержки от близких. День призван напомнить о ценности заботы и сочувствия в повседневной жизни и вдохновить людей на добрые дела и проявления внимания.