Какой сегодня праздник: Международный день сказок

Международный день сказок посвящен сказкам как жанру фольклора и художественной литературы. Сказки развивают воображение и креативность, помогают понять разницу между добром и злом, учат моральным ценностям и жизненным урокам и сохраняют культурное наследие и традиции народа. Обычно в библиотеках и школах устраивают чтения, викторины, конкурсы рисунков и сочинений на сказочные темы; в музеях и культурных центрах: проводят тематические экскурсии, мастер‑классы, лекции о фольклоре, а в театрах и студиях показывают спектакли и кукольные постановки по сказкам.
Всемирный день заботы напоминает о важности проявления внимания и поддержки к окружающим. Праздник был учрежден в 2022 году по инициативе американской некоммерческой благотворительной организации CaringBridge в честь 25‑летия со дня запуска их онлайн‑платформы. Эта платформа создавалась для поддержки людей с серьезными заболеваниями и их семей: она позволяет делиться новостями о здоровье и получать слова поддержки от близких. День призван напомнить о ценности заботы и сочувствия в повседневной жизни и вдохновить людей на добрые дела и проявления внимания.
Сегодня День ресторатора. Изначально это был московский праздник, затем он получил распространение по всей России. Дата связана с важным историческим событием: 7 июня 1893 года император Александр III утвердил "Положение о трактирном промысле. Этот документ впервые системно регулировал деятельность заведений общепита в Российской империи, определял правила работы, классификацию заведений (гостиницы, ресторации, кофейные дома, трактиры, харчевни и рестораны) и устанавливал обязанности владельцев (в том числе обязательное указание точной стоимости блюд и услуг (прообраз современного меню). По данным на 1 апреля 2026 года, в России насчитывалось 217372 организации в сфере общественного питания, включая рестораны, кафе и бары.