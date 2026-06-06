В Урюпинске прошли учения пожарных и водолазов

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, целью учений стало повышение уровня готовности и слаженности действий всех задействованных подразделений при возникновении комплексных угроз. Были отработаны две ситуации — тушение лесного пожара на территории Михайловского сельского поселения с угрозой перехода на населенный пункт и проведение аварийно-спасательных работ на озере Яровское по поиску и поднятию со дна условного утонувшего.