Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Урюпинске прошли учения пожарных и водолазов

На территории Урюпинского района прошли масштабные тактико-специальные учения, направленные на.

На территории Урюпинского района прошли масштабные тактико-специальные учения, направленные на отработку взаимодействия различных служб в условиях ЧС. В мероприятии приняли участие сотрудники Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ ВО «Служба спасения» и пожарно-спасательных подразделений Урюпинского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, целью учений стало повышение уровня готовности и слаженности действий всех задействованных подразделений при возникновении комплексных угроз. Были отработаны две ситуации — тушение лесного пожара на территории Михайловского сельского поселения с угрозой перехода на населенный пункт и проведение аварийно-спасательных работ на озере Яровское по поиску и поднятию со дна условного утонувшего.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше