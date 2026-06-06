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В Башкирии завершилась Неделя предпринимательства

Цикл мероприятий собрал более 12,5 тысячи участников.

Ежегодная Неделя предпринимательства прошла с 25 по 29 мая в Республике Башкортостан, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона. Цикл мероприятий организовали по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

События недели собрали более 12,5 тысячи участников. Это в четыре раза превышает показатель прошлого года. К обсуждению вопросов развития бизнеса присоединились представители органов власти, институтов, деловых объединений, общественных организаций, предприниматели и студенты.

«В насыщенную программу Недели предпринимательства вошло 267 мероприятий с участием свыше 600 спикеров. Значительная часть из них прошла в муниципалитетах, в том числе и на базе офисов центра “Мой бизнес”», — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.