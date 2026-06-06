В Башкирии завершилась Неделя предпринимательства

«В насыщенную программу Недели предпринимательства вошло 267 мероприятий с участием свыше 600 спикеров. Значительная часть из них прошла в муниципалитетах, в том числе и на базе офисов центра “Мой бизнес”», — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.