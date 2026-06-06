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Главные новости за 6 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области атаку БПЛА ночью отразили над Миллеровским районом. Днем губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дрона в Родионово-Несветайском районе.

В Ростовской области атаку БПЛА ночью отразили над Миллеровским районом. Днем губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дрона в Родионово-Несветайском районе.

В Таганроге официально начался купальный сезон. Перед открытием специалисты провели обследование и очистку морского дна, выполнили санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды. Оба пляжа получили положительное заключение Роспотребнадзора.

В Ростове-на-Дону 17-летнего местного жителя подозревают в двух эпизодах мошенничества, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В Неклиновском районе в реке Миус обнаружили тело 48-летнего мужчины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В Новошахтинске временно ограничили подачу воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Отключение затронуло поселок Южный, поселок Тельмана и поселок Кирова.

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