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На трассе Таксимо — Бодайбо в Иркутской области отремонтируют 3 моста

Приступить к работам планируют в 2027 году.

Три моста на трассе Таксимо — Бодайбо отремонтируют в Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Приступить к работам планируют в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты отремонтируют мостовые переходы через реку Каалу на 71-м и 76-м км трассы, а также через ручей Еловый на 80-м км. Рабочие восстановят балки пролетных строений, установят современные перильные ограждения и обновят дорожное покрытие. При этом полностью перекрывать движение не будут. Транспорт, в частности, продолжит ездить по одной полосе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.