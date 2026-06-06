На трассе Таксимо — Бодайбо в Иркутской области отремонтируют 3 моста

Специалисты отремонтируют мостовые переходы через реку Каалу на 71-м и 76-м км трассы, а также через ручей Еловый на 80-м км. Рабочие восстановят балки пролетных строений, установят современные перильные ограждения и обновят дорожное покрытие. При этом полностью перекрывать движение не будут. Транспорт, в частности, продолжит ездить по одной полосе.