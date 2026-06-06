Шеф-редактор программы «Человек и закон» рассказала о последних днях работы Пиманова

Шеф-редактор программы «Человек и закон» Ирина Горюнова в фильме «Алексей Пиманов. Главное в его жизни» рассказала, что перед смертью проблемы со здоровьем у него были видны невооруженным глазом.
— Он очень многое делал через боль. Мы записывали одну из последних программ, он немного сорвался, потом извинялся. Говорит: «Понимаешь, эта все дурацкая рука», — уточнила коллега журналиста.
Горюнова также призналась, что состояние телеведущего у нее вызывало серьезные опасения. В некоторые дни ей даже приходилось его провожать.
— Он говорит: «Ты себе представить не можешь, такая боль пронизывает. Она не просто пронизывает мозг». Но я обратила внимание, что даже еле левую ногу поднимает, как бы подволакивает ее, — добавила она.
Пиманов был уверен, что причина боли — результат неудачного столкновения на хоккее. Не более, чем ушиб, который не стоит повышенного внимания.
О смерти журналиста стало известно 23 апреля. Актриса Ольга Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт.
По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы, которую Пиманов вел на протяжении 25 лет, он никогда не жаловался на здоровье и вел спортивный образ жизни.