Бот «РескриптЪ» научит менять фразы под стиль Пушкина, Маяковского или летописи

Проект приурочен ко Дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня — в день рождения Александра Пушкина. По замыслу авторов, бот помогает в интерактивном формате проследить, как менялся русский язык на протяжении столетий, сохраняя богатство выразительных средств и способность отражать дух времени. Первая версия «Рескрипта» была запущена в 2025 году и быстро стала популярной в социальных сетях. Пользователи создавали стилизованные тексты и публиковали их в своих аккаунтах. По данным авторов проекта, общий охват публикаций о боте и контента, созданного с его помощью, превысил 2 миллиона просмотров.