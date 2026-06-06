На ПМЭФ предложили городам развивать цифровую среду для удержания молодёжи

«Мы мыслим индустриальной эпохой и считаем, что сценарии молодёжи определяются в первую очередь развитостью социальной инфраструктуры, существенно недооценивая киберсоциализацию. А ключевые сюжетные линии формируются именно в виртуальном пространстве, и сегодня, к сожалению, в большей степени нашими оппонентами. Понимая это, культурная, образовательная и молодёжная политика сегодня должна быть достаточно широко представлена там, где идёт война за логику и смыслы нашей молодёжи, там, где поколения проводят восемь и более часов в день», — отметил он.