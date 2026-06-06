Рособрнадзор ответил на жалобы на задания ЕГЭ по русскому и литературе

Отдельно ведомство прокомментировало предположения о несоответствии текстов и тем в одном из заданий с использованием материалов О. М. Куваева и В. М. Санина. В Рособрнадзоре заявили, что тема сочинения и опорные тексты полностью согласованы. В тексте Куваева, по пояснению ведомства, раскрывается тема труда и взаимовыручки в тяжёлых условиях, а в качестве проблемного вопроса для сочинения выделена тема поддержки людей в экстремальных обстоятельствах.