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В Омской области установят 56 новых базовых станций сотовой связи

Их разместят в 25 муниципалитетах региона.

Специалисты установят 56 новых базовых станций сотовой связи в Омской области в 2026 году, сообщил глава региона Виталий Хоценко. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Новые базовые станции появятся в 25 муниципальных районах Омской области. Благодаря этому жители десятков населенных пунктов смогут пользоваться устойчивой мобильной связью и современными цифровыми сервисами, получать государственные услуги онлайн, обучаться дистанционно и пользоваться телемедицинскими технологиями.

Например, новые базовые станции установят в деревнях Гущино, Черново и Рямовка. При этом ряд таких объектов уже ввели в эксплуатацию. Речь идет в том числе о станциях связи в деревнях Тарлык, Помогаевка, Новорождественка и Охровка.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.