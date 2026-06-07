Олимпийский серебряный призер из Омска Малютин объявил о конце карьеры

Спортсмен признался в телеэфире, что больше не имеет желания даже смотреть на воду. «Разве что на море», — пояснил прославленный сибиряк. Он признался, что ощущает выгорание. Мужчине сложно находить мотивацию из-за отстранения россиян. Главный тренер предлагал сменить бригаду, но пловец отказался. Участвовать в «Мастерсе» не планирует. В целом свою карьеру Малютин считает успешной.