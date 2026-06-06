Воспитывающая одиннадцать детей женщина рассказала о счастье

— Мы действительно все вместе — конечно, не всегда получается собраться воедино, ведь у старших уже свои дела и заботы. Но все-таки стараемся не изменять традициям. Соберемся попить чаю — одного погладишь, другого приласкаешь словом — и все довольны, — делится Валентина. — Как и всех, у наших детей есть и игрушки, и книжки. Но со временем я поняла, что счастье заключается не только в этом. Детям нужно ощущать себя любимыми и иметь возможность высказаться. Вот они приходят со школы и одновременно начинают говорить — у кого что произошло. Я им в шутку говорю: «Так, выстраиваемся в очередь. Всех выслушаем». А иногда и говорить ничего не надо. Дочке пять лет, и она как лисенок, который просто приходит погладиться и положить голову на колени.