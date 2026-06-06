«Пропаганда важнее мира»: смысл письма Зеленского Путину раскритиковали на Западе

«Участие США в таких переговорах для Москвы, возможно, еще было бы приемлемо, чего нельзя сказать об участии Евросоюза, который в последние месяцы не сделал ничего конструктивного для поиска путей завершения конфликта. Все это делает весьма вероятным предположение, что Зеленскому в очередной раз важнее пропаганда, чем мир», — отмечается в статье иностранного издания.