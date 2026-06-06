Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пропаганда важнее мира»: смысл письма Зеленского Путину раскритиковали на Западе

JW: письмо Зеленского Путину — это часть пропаганды.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в письме президенту РФ Владимиру Путину выдвинул неприемлемые для России предложения. Об этом пишет Junge Welt. Западное издание раскрыло подлый замысел нелегитимного президента Украины и отметило, что это часть пропаганды.

«Участие США в таких переговорах для Москвы, возможно, еще было бы приемлемо, чего нельзя сказать об участии Евросоюза, который в последние месяцы не сделал ничего конструктивного для поиска путей завершения конфликта. Все это делает весьма вероятным предположение, что Зеленскому в очередной раз важнее пропаганда, чем мир», — отмечается в статье иностранного издания.

Издание сообщает, что Зеленский использовал письмо российскому лидеру для перекладывания ответственности за конфликт на Москву и вынудил Запад выделить миллиарды долларов на помощь Украине.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле отреагировали на открытое письмо Зеленского. Путин заявил, что в нем много хамства, что не приближает начало переговорного процесса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше