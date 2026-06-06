В Лас‑Вегасе возвели самый большой в мире шалаш из простыней

В Лас‑Вегасе группа старшеклассников и взрослых жителей воплотила в жизнь детскую мечту — они построили самый большой в мире шалаш из простыней. Сооружение заняло площадь 1 320 квадратных метров и официально попало в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Popular Science.