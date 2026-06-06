Лейтенант ССО Украины с позывным «Ветер», который критиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, погиб при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
— Лейтенант ССО Цокур В. В. работал адвокатом и боролся с коррупцией в СБУ. Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений, — цитирует заявление ТАСС.
По данным источника, украинские националисты уверены, что Цокура убила военная контрразведка СБУ из-за постоянных высказываний в адрес Сырского.
До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины в своем личном блоге заявил о решающем противостоянии в конфликте с Россией.
15 марта в Сети также появилась информация, что отец Сырского Станислав якобы может остаться без лечения в частной подмосковной клинике, поскольку у семьи заканчиваются деньги на терапию.
Позже стало известно, что 86-летнему пенсионеру впервые за год разрешили прогулки. Российские врачи смогли стабилизировать состояние родственника главнокомандующего ВСУ и вернуть ему речь.