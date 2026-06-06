В Красноярском крае стартовал ремонт участка обхода Ужура

Отметим, что обход Ужура соединяет две значимые трассы Красноярского края — Шарыпово — Ужур — Балахта и Ачинск — Ужур — Троицкое. Кроме того, по этому маршруту можно добраться до озера Учум в Ужурском районе и баз отдыха в Республике Хакасия.