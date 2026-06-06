В Красноярском крае стартовал ремонт участка обхода Ужура

Ремонт участка обхода Ужура с 4 по 9 км стартовал в Красноярском крае, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты укрепят основание дороги, очистят кюветы, обустроят систему водоотвода с новыми водопропускными трубами и уложат асфальтобетонное покрытие. Дополнительно вблизи железнодорожного переезда смонтируют освещение, установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца октября этого года.
Отметим, что обход Ужура соединяет две значимые трассы Красноярского края — Шарыпово — Ужур — Балахта и Ачинск — Ужур — Троицкое. Кроме того, по этому маршруту можно добраться до озера Учум в Ужурском районе и баз отдыха в Республике Хакасия.
В целом в этом году в Красноярском крае запланированы работы на 59 объектах региональной дорожной сети. В результате планируется восстановить 168 км дорожного покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.