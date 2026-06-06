Курс на первую ракетку: Журова похвалила Андрееву и дала вектор на следующее достижение

Во-первых, конечно, хочется поздравить Мирру Андрееву. Во-вторых, понятно, что девчонка перспективная, молодая. Я надеюсь, что у неё будут ещё не менее значимые победы впереди, ведь сезон в самом разгаре. Поэтому уверена, что она может побороться и за первую ракетку в этом сезоне.