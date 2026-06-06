Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Юрино Республики Марий Эл отремонтируют детсад «Теремок»

Специалисты уже завершили демонтажные работы.

Детский сад «Теремок» отремонтируют в поселке городского типа Юрино Республики Марий Эл, сообщили в администрации Юринского муниципального района. Работы идут при поддержке национального проекта «Семья».

Специалисты уже завершили демонтажные работы. Строители расчистили пространство для последующих этапов. Сейчас в здании устраивают стяжку полов, частично монтируют систему электроснабжения, укладывают настенную плитку в санитарных комнатах, оштукатуривают стены, устанавливают новые оконные блоки, а также монтируют теплые полы на первом этаже.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.