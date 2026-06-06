Рим против отправки военных на Украину и не торопит вступление Киева в ЕС. Мелони отказалась от встречи в формате «Е5» в Берлине 2 июня из-за национального праздника Италии. 2 июня она не будет в Лондоне, где соберутся другие европейские лидеры и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Участие Мелони в парижской встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле также под вопросом.