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Под Брянском отремонтируют участок дороги протяженностью 1,9 км

Это позволит улучшить доступ к федеральным трассам.

Участок дороги «Брянск — Новозыбков» — Тиганово — Трубчино протяженностью 1,9 км отремонтируют в Брянском районе Брянской области. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Специалисты уже отремонтировали водопропускные трубы и перешли к подготовке основания дороги. Сейчас на участке завершают отсыпку песчаного слоя и одновременно укладывают щебень. Когда основание будет готово, дорожники приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия. После этого они укрепят обочины, приведут в порядок пересечения и примыкания, а также установят дорожные знаки.

Отмечается, что ремонт этого участка имеет важное значение для жителей Брянского района. Дорога обеспечивает выезд к областному центру. Благодаря приведению участка в нормативное состояние поездки к местам работы, учебы и объектам социальной сферы станут быстрее, комфортнее и безопаснее. Кроме того, обновленная дорога улучшит доступ к федеральным трассам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.