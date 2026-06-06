Под Брянском отремонтируют участок дороги протяженностью 1,9 км

Специалисты уже отремонтировали водопропускные трубы и перешли к подготовке основания дороги. Сейчас на участке завершают отсыпку песчаного слоя и одновременно укладывают щебень. Когда основание будет готово, дорожники приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия. После этого они укрепят обочины, приведут в порядок пересечения и примыкания, а также установят дорожные знаки.