Силы новой экономики: роль молодежи в науке обсудили на ПМЭФ

Панельная сессия «Эстафета поколений: как поддержать молодежь в науке и вовлечь ее в решение задач научно-образовательной политики» прошла в завершающий день Петербургского международного экономического форума. Участники обсудили множество тем — контакты с научным сообществом других стран, популяризацию науки, поддержку семей молодых ученых и другие важные аспекты для людей, ведущих Россию к технологическому лидерству.
Сотрудничество, выгодное для страны.
Организатором сессии выступил Координационный совет по делам молодежи в науке при Президенте России. Его руководство сменилось в апреле 2026 года, и новые члены поговорили о самых важных задачах, которые предстоит решить.
Владимир Беклямишев, исполнительный директор Фонда международной премии мира имени Л. Н. Толстого, член правления Российского исторического общества и новый председатель Координационного совета, говоря о ключевых направлениях работы, отметил, что необходимо браться за задачи прикладные, решаемые, которые касаются многих.
Среди них — участие российских молодых ученых в международных научных организациях. Спикер подчеркнул, что работа с международными партнерами не должна «превращаться в туризм». Важно, чтобы у молодых ученых и организаторов науки формировались компетенции не только профессиональные и деловые, но и дипломатические: умение формулировать свою переговорную позицию, держаться не только интересов своей организации, но и интересов отрасли, индустриальных партнеров.
«Необходимо выстраивать сотрудничество равноправное и выгодное для нашей страны», — подчеркнул Владимир Беклямишев.
Еще один важный вопрос, о котором он упомянул — система премий для молодых ученых: в зависимости от региона сейчас они могут отличаться в несколько раз. Председатель координационного совета предложил улучшить премиальную систему. Также он считает нужным сформулировать четкие критерии по объему, содержанию и методикам преподавания курса философии в университетах. На предложение уже откликнулись 160 университетов, где преподают эту дисциплину.
Основной же темой обсуждения стал научно-технический потенциал молодой науки, польза, которую могут принести стране не только уже состоявшиеся ученые, но и аспиранты и даже студенты.
Убрать барьеры на пути технологий.
О том, почему «Газпромбанк» включился в коммерциализацию университетских разработок, рассказал его вице-президент Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС и заместитель председателя координационного совета: «Современная экономика состоит из знаний. Восемь из десяти крупнейший мировых компаний — высокотехнологичные, а две — просто технологические. Знания должны переходить в технологии, а они, в свою очередь, в полезные продукты. Пока же между знаниями и их применением в экономике у нас существует немало барьеров».
Спикер подчеркнул, что без серьезной мобилизации интеллектуального ресурса мы не решим задачи технологического развития.
Научное знание стало модным.
Новые научные кадры — это вчерашние школьники, которым стала интересна наука и которых, возможно, поддержали в их стремлении родители. Популяризация науки — одно из направлений, в котором работает координационный совет.
Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала, как в Десятилетие науки АНО повышает популярность научного знания: «Мы развиваем научные маршруты, чтобы вовлечь тех, кто еще в эту тему не вовлечен. В направление научно-популярного туризма входят лекции, научно-образовательные программы. На сайте “Наука.РФ” сформировали навигатор по всем вузам».
Большую роль в продвижении науки сыграли рекламные ролики АНО. София Малявина особо отметила выросший за счет этого престиж профессии ученого: «Никто не верил, что можно снимать классные ролики об ученых, но мы сделали это. После показа провели опрос среди родителей — 62% опрошенных ответили, что поддержали бы выбор своего ребенка в пользу научной специальности». Спикер подчеркнула, что научное знание стало модным, привлекательным и присутствующие с ней согласились.
Семейное дело.
Тему демографии затронул Алдар Чирнинов, проректор Тихоокеанского университета и зампред Координационного совета по делам молодежи. Он отметил, что необходимо расширить возможности молодых ученых на получение жилищных сертификатов.
«Главный аргумент — демографический. Надо скорректировать условия сертификатов, если мы хотим, чтобы лучшие люди страны создавали семьи, принимали решение о рождении детей».
О том, что опыт родительства прекрасно сочетается с научной работой и она знает это на собственном примере, рассказала замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.
А завершил сессию Дмитрий Фурсенко, помощник Президента России, экс-министр науки и образования РФ. Он призвал молодых ученых: «Будущее надо формировать самим, иначе его создаст кто-то другой, и вам это может не понравиться».
Необходимо отметить, что в ходе сессии ученым напомнили о поддержке, которую оказывают им национальные проекты России. На примере нацпроекта «Новые материалы и химия» уточнили, что, работая в определенной области, стоит узнать, какую помощь можно получить.
Меры поддержки молодых ученых включены в несколько нацпроектов России, но самая масштабная работа идет по нацпроекту «Молодёжь и дети». По нему создают молодежные лаборатории и передовые инженерные школы, строят кампусы мирового уровня для университетов.
Молодые семьи получают помощь государства по нацпроекту «Семья». Для студентов и аспирантов, имеющих маленьких детей, в вузах действуют комнаты матери и ребенка, а для научных работников и научно-педагогических сотрудников действует система жилищных сертификатов.