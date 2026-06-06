Силы новой экономики: роль молодежи в науке обсудили на ПМЭФ

О том, почему «Газпромбанк» включился в коммерциализацию университетских разработок, рассказал его вице-президент Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС и заместитель председателя координационного совета: «Современная экономика состоит из знаний. Восемь из десяти крупнейший мировых компаний — высокотехнологичные, а две — просто технологические. Знания должны переходить в технологии, а они, в свою очередь, в полезные продукты. Пока же между знаниями и их применением в экономике у нас существует немало барьеров».