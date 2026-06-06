«Ритмы Волги» стартуют в Балахне

Начнется праздник с торжественной церемонии открытия в Волжском парке в 17:00. Сразу после нее в шатрах развернутся разнообразные активности для гостей всех возрастов: бесплатные мастер классы для детей; зона настольных игр; аквагрим; тематическая площадка «Движения Первых».