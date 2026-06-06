«Ритмы Волги» стартуют в Балахне

Фестиваль «Ритмы Волги» возвращается в Балахну 7 июня. Об этом сообщается в канале администрации Балахнинского округа Нижегородской области в национальном мессенджере MAX.
Начнется праздник с торжественной церемонии открытия в Волжском парке в 17:00. Сразу после нее в шатрах развернутся разнообразные активности для гостей всех возрастов: бесплатные мастер классы для детей; зона настольных игр; аквагрим; тематическая площадка «Движения Первых».
В 17:20 на сцену выйдет кавер группа SVETLO. Вечер завершится дискотекой.
На протяжении всего лета — с 7 июня по 30 августа — Волжский парк будет встречать гостей новыми событиями. В программе фестиваля: выступления талантливых артистов; кинопоказы под открытым небом; вечера настольных игр; интеллектуальные квизы; творческие мастер классы; и множество других увлекательных активностей.
Фестиваль «Ритмы Волги» организован при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области.
Напомним, крупнейший гастрономический фестиваль «За одним столом» при участии ведущих шеф-поваров впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 июня.
Возрастное ограничение: 0+.