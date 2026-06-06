Эвакуированные из-за пожара после атаки ВСУ в Ленобласти люди вернулись домой

По словам Дрозденко, в Большой Ижоре был снят режим охранной зоны на месте ликвидации пожара. При этом на территории района в течение нескольких дней будет сохраняться ряд ограничений на фоне проверки лесного массива и пляжей на взрывоопасные объекты.