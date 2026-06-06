В Пионерском задержали серийного вора, который крал дорогой алкоголь

кражах дорогостоящего алкоголя. В отделение обратился представитель сетевого магазина: неизвестный дважды похитил премиальные напитки, причинив ущерб около 20 тысяч рублей.
Участковые опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили быстро. Мужчина сознался и пояснил, что похищал алкоголь для перепродажи — вырученные деньги тратил на личные нужды.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленник причастен ещё к одному преступлению — краже мобильного телефона из магазина бытовой и цифровой техники на территории Центрального района Калининграда.
В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до пяти лет лишения свободы (с учётом рецидива, так как он судим ранее).