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В Пионерском задержали серийного вора, который крал дорогой алкоголь

В Пионерском полицейские задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, который специализировался на.

Источник: Kaliningradnews

кражах дорогостоящего алкоголя. В отделение обратился представитель сетевого магазина: неизвестный дважды похитил премиальные напитки, причинив ущерб около 20 тысяч рублей.

Участковые опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили быстро. Мужчина сознался и пояснил, что похищал алкоголь для перепродажи — вырученные деньги тратил на личные нужды.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленник причастен ещё к одному преступлению — краже мобильного телефона из магазина бытовой и цифровой техники на территории Центрального района Калининграда.

В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до пяти лет лишения свободы (с учётом рецидива, так как он судим ранее).

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