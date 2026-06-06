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ОМОН «Град» помог задержать двух иностранцев после драки в центре Калининграда

В Калининграде сотрудники ОМОН «Град» управления Росгвардии оказали содействие полиции в.

Источник: Kaliningradnews

задержании двух иностранных граждан. Мужчины устроили драку в центре города.

По предварительным данным, конфликт произошёл между двумя мужчинами 35 и 32 лет на почве личной неприязни. Для пресечения противоправных действий потребовалось участие спецподразделения Росгвардии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев о личности задержанных и характере полученных травм пока не поступало.

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