ОМОН «Град» помог задержать двух иностранцев после драки в центре Калининграда

задержании двух иностранных граждан. Мужчины устроили драку в центре города.
По предварительным данным, конфликт произошёл между двумя мужчинами 35 и 32 лет на почве личной неприязни. Для пресечения противоправных действий потребовалось участие спецподразделения Росгвардии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев о личности задержанных и характере полученных травм пока не поступало.
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