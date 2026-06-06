В Элисте модернизируют центр занятости

Центр занятости модернизируют в Элисте, сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии. Работы проходят в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Специалисты проводят в помещениях ремонт, закупают современную мебель и технику. В учреждении появятся зоны для работы с работодателями и соискателями, цифровые сервисы и детские уголки. В дальнейшем такие современные центры планируют открыть во всех муниципалитетах республики.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.