В поселке Тугулым Свердловской области прошел фестиваль детского творчества

Фестиваль детского творчества «Топ-топ» прошел 30 мая в поселке городского типа Тугулым Свердловской области, сообщили в учреждении «Централизованная система домов культуры Тугулымского муниципального округа». Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Участие в фестивале приняли около 200 детей в двух возрастных категориях от 3 до 6 лет и от 7 до 10 лет. Юные артисты танцевали, исполняли песни, читали стихи и показывали фокусы. По итогам фестиваля Гран-при получила танцевальная группа «Звездочки».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.