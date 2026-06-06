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Российских болельщиков попросили убрать флаг РФ после победы Мирры Андреевой

Во время празднования победы Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» в Париже на трибунах ненадолго возник российский флаг. Однако болельщиков быстро попросили спрятать полотно.

Источник: Life.ru

Стюард попросил убрать российский флаг с трибун. Видео © X / BenRothenberg.

Во время торжества россиянки двое зрителей на трибунах корта Филиппа Шатрие развернули флаг России. К ним оперативно подошёл стюард и попросил убрать полотно, после чего его спрятали в сумку.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», одолев в финале польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух партиях — 6:3, 6:2. Первый сет прошёл в напряжённой борьбе, во втором россиянка захватила лидерство 5:0, затем уступила один гейм, но сразу взяла брейк и завершила матч. В МИД отметили, что за Андрееву в эти моменты болела вся страна.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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