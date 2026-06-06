Российских болельщиков попросили убрать флаг РФ после победы Мирры Андреевой

Ранее Life.ru сообщал, что Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», одолев в финале польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух партиях — 6:3, 6:2. Первый сет прошёл в напряжённой борьбе, во втором россиянка захватила лидерство 5:0, затем уступила один гейм, но сразу взяла брейк и завершила матч. В МИД отметили, что за Андрееву в эти моменты болела вся страна.