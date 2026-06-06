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В Челябинской области стартовал семейный фестиваль

Он продлится по 5 сентября и охватит 44 города.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» стартовал в Магнитогорске Челябинской области. Проект соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Саткинского муниципального района.

Фестиваль пройдет с 6 июня по 5 сентября и охватит 44 города Челябинской области. На каждой площадке будут работать интерактивные зоны министерств и главных управлений Челябинской области. Там жители смогут получить консультации специалистов по вопросам здравоохранения, образования, социальной поддержки, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики и трудоустройства.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.