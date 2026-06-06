Басков и Кудрявцева сравнили певца Киркорова с Майклом Джексоном

Ведущие премии МУЗ-ТВ Николай Басков и Валерия Кудрявцева расхвалили внешний вид певца Филиппа Киркорова и сравнили его с американским артистом Майклом Джексоном.
Исполнитель сидел в первых рядах вместе с остальными знаменитостями. Рядом с ним также находился рэпер Джиган.
— У него всегда что-то новое. Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел. Когда ты сел, Джиган померк сразу же, у него даже настроение испортилось, — высказались коллеги по сцене.
Тем временем интернет-пользователи заподозрили, что народный артист РФ сделал ринопластику, после того как в Сети появились свежие фото и видео его выхода в свет.
«Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Игоря Короткого, могут ли изменения во внешности короля эстрады быть связаны с пластикой носа или другими хирургическими вмешательствами.
Среди пользователей Сети есть и те, кто считает, что в последнее время Киркоров неважно выглядит. Певец сильно похудел и стал казаться изможденным. Фанаты заподозрили, что у него проблемы с голосом.