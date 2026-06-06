В Высоком в Югре стартовало благоустройство сквера имени Венера Каипова

Общая площадь будущего сквера составит 2400 кв. м. На этой территории установят 33 опоры освещения и 17 скамеек, обустроят зоны отдыха, а также парковку на 48 автомобилей. Сейчас на территории завершается первичная подготовка. После этого строители приступят к основным этапам благоустройства.