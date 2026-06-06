В Высоком в Югре стартовало благоустройство сквера имени Венера Каипова

Благоустройство сквера имени Венера Каипова стартовало в поселке городского типа Высоком Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, сообщили в администрации города Мегиона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Будущее общественное пространство появится на территории парка-аллеи, к созданию которой непосредственное отношение имел Венер Ибрагимович Каипов. Он был педагогом, посвятившим свою жизнь детям, а также занимался развитием экологической культуры в поселке.
Общая площадь будущего сквера составит 2400 кв. м. На этой территории установят 33 опоры освещения и 17 скамеек, обустроят зоны отдыха, а также парковку на 48 автомобилей. Сейчас на территории завершается первичная подготовка. После этого строители приступят к основным этапам благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.