Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечерний авиарейс в Пулково из Волгограда отменен

В воздушной гавани Волгограда фиксируется серьезный сбой в расписании самолетов.

В воздушной гавани Волгограда фиксируется серьезный сбой в расписании самолетов. По данным электронного табло, задерживается прилет двух самолетов из Москвы — один борт приземлится в 20−50 вместо 16−30 ч. Другой — в 1−40 ч. 7 июня вместо 21−25 ч. 6 июня. Также с опозданием прибудут в Волгоград еще два самолета из Санкт-Петербурга. В то же время прилет другого борта из северной столицы, который ожидался вечером 6 июня, отменен.

Одновременно в воздушной гавани города-героя задержан вылет в Ереван. Отправление перенесено с 20−40 ч. на 22−00 ч. Самолет в Москву вместо 21−50 ч. вылетит в столицу только 7 июня, в 2−10 ч. Также с задержкой отправятся из Волгограда еще два вечерних авиарейса в Москву.

Напомним, на задержку и отмену самолетов повлияла ситуация в Санкт-Петербурге, связанная с налетом БПЛА и закрытием Пулково.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше