Вечерний авиарейс в Пулково из Волгограда отменен

В воздушной гавани Волгограда фиксируется серьезный сбой в расписании самолетов. По данным электронного табло, задерживается прилет двух самолетов из Москвы — один борт приземлится в 20−50 вместо 16−30 ч. Другой — в 1−40 ч. 7 июня вместо 21−25 ч. 6 июня. Также с опозданием прибудут в Волгоград еще два самолета из Санкт-Петербурга. В то же время прилет другого борта из северной столицы, который ожидался вечером 6 июня, отменен.