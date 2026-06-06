Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чувствуют себя хорошо»: Как в Москве восстанавливаются пациенты после уникальной пересадки рук

В марте московские медики запустили направление трансплантации конечностей. О первых результатах в интервью на ПМЭФ рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По её словам, специалисты института Склифосовского совместно с китайскими коллегами успешно провели уже две операции. Руководил процессом главный внештатный пластический хирург.

В одном случае реципиенту пересадили одну кисть, во втором — две. Обе конечности прижились, состояние прооперированных оценивается как хорошее.

Первую трансплантацию выполнили ещё в прошлом году. На сегодняшний день функциональность полностью вернулась: гражданин свободно излагает мысли на бумаге, управляет автомобилем и занимается физической активностью.

Второе вмешательство прошло совсем недавно, в феврале. На данный момент к пересаженной части тела вернулась чувствительность, начинают восстанавливаться простые движения.

Ракова назвала случившееся настоящим большим прорывом. Технология даёт шанс на полноценную жизнь людям с тяжелейшими травмами.

Сейчас врачи продолжают наблюдение и реабилитацию. Достигнутые результаты позволяют масштабировать это высокотехнологичное направление.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше