«Чувствуют себя хорошо»: Как в Москве восстанавливаются пациенты после уникальной пересадки рук

По её словам, специалисты института Склифосовского совместно с китайскими коллегами успешно провели уже две операции. Руководил процессом главный внештатный пластический хирург.
В одном случае реципиенту пересадили одну кисть, во втором — две. Обе конечности прижились, состояние прооперированных оценивается как хорошее.
Первую трансплантацию выполнили ещё в прошлом году. На сегодняшний день функциональность полностью вернулась: гражданин свободно излагает мысли на бумаге, управляет автомобилем и занимается физической активностью.
Второе вмешательство прошло совсем недавно, в феврале. На данный момент к пересаженной части тела вернулась чувствительность, начинают восстанавливаться простые движения.
Ракова назвала случившееся настоящим большим прорывом. Технология даёт шанс на полноценную жизнь людям с тяжелейшими травмами.
Сейчас врачи продолжают наблюдение и реабилитацию. Достигнутые результаты позволяют масштабировать это высокотехнологичное направление.
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