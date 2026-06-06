В Курганской области пройдет фестиваль славянской и казачьей культуры

Межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» пройдет в Курганской области, сообщили в управлении культуры Курганской области. Мероприятие организовали по национальному проекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль пройдет на двух площадках: 12 июня — на Троицкой площади в Кургане, 13 июня — в этнографическом комплексе «Белозерская слобода». Программа объединит концерты, ярмарки, тематические площадки, мастер-классы, исторические реконструкции и гастрономические события.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.