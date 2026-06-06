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В Кугарчинском районе Башкирии отремонтируют мост у хутора Сюрень

Работы будут завершены до конца этого года.

Мост через реку Малый Ик у хутора Сюрень отремонтируют в Кугарчинском районе Республики Башкортостан на дороге Старосубхангулово — Мраково. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.

Специалисты уже установили опоры и смонтировали основные части моста. Сейчас они перешли к следующему этапу — обустройству подъездов к объекту. На участке отсыпают земляное полотно и укладывают бетонное основание дороги.

«Все работы выполняются в соответствии с намеченным графиком. Ожидается, что полный комплекс строительных мероприятий будет завершен до конца этого года», — сообщил руководитель Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан Ришат Рафиков.

Чтобы на время реконструкции сохранить транспортное сообщение и снизить неудобства для жителей, движение организовали по временной объездной дороге.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.