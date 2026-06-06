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На Дону аналитики назвали город с самой дорогой колбасой

Согласно последним данным, в начале июня один килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы на Дону стоит около 700 рублей.

Сотрудники Ростовстата провели традиционный мониторинг цен на продовольственные товары. По результатам исследования, в начале июня средняя стоимость 1 кг полукопчёной и варёно‑копчёной колбасы в Ростовской области составляет около 700 рублей.

Разброс цен по городам: Шахты — 787 рублей/кг (максимальная цена по региону), Волгодонск — 760 рублей/кг, Ростов‑на‑Дону — 682 рубля/кг.

Аналогичный анализ цен на сливочное масло показал следующую картину: Волгодонск — 1 191 рубль/кг (самая высокая цена), Ростов‑на‑Дону — 1 080 рублей/кг, Шахты — 1 071 рубль/кг.