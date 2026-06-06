Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительным отсутствие реакции со стороны международных структур на теракт ВСУ в Старобельске, где погиб 21 студент колледжа. Дипломат призвала ООН и ее представителей проснуться и отреагировать на преступления Киева против детей.