Двух россиян с чемоданом гашиша задержали на Бали

Как выяснили правоохранители, женщина отправилась на арендованном автомобиле на Бали, где встретилась с другим задержанным. После этого они прибыли в округ Бангли, где мужчина высадил ее вместе с чемоданом, а затем попытался скрыться на автомобиле.