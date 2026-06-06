Двух россиян с чемоданом гашиша задержали на Бали

На индонезийском острове Бали сотрудники Национального агентства по борьбе с наркотиками (BNN) задержали двух граждан России по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Detik.com со ссылкой на главу ведомства Суюди Арио Сето.
Задержаны 51-летняя женщина и 39-летний мужчина. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли 7,8 кг гашиша. Операция прошла 5 июня.
Следствие считает, что россиянка привезла чемодан с гашишем из Таиланда в Джакарту и должна была его доставить на Бали. Наркотики обнаружила таможенная служба международного аэропорта Сукарно Хатта, после чего сотрудники BNN совместно с таможней провели операцию контролируемой доставки груза на Бали.
Как выяснили правоохранители, женщина отправилась на арендованном автомобиле на Бали, где встретилась с другим задержанным. После этого они прибыли в округ Бангли, где мужчина высадил ее вместе с чемоданом, а затем попытался скрыться на автомобиле.
Суюди Арио Сето уточнил, что ведомство ведет расследование в отношении еще одного подозреваемого который, вероятно, также является российскими гражданином и скрывается на Бали.
В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь: осужденным за подобные преступления может грозить до 20 лет лишения свободы или расстрел.
В декабре 2024 года на Бали задержали 33-летнего гражданина России за попытку распространения семи видов наркотиков. Сам задержанный утверждал, что наркотики были заказаны его работодателями из Таиланда, а он занимался их получением, фасовкой и распространением.
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