Книга о Валерии Чкалове стала лауреатом конкурса «Малая Родина — 2026»

Книга Юлии Варнаковой «Валерий Чкалов. На крыльях к мечте. Рассказы о легендарном летчике» (6+) стала лауреатом XХII Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина — 2026». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 6 июня в Демонстрационном зале ГУМа (Москва, Красная площадь). Награду получил директор издательства «Кварц», в котором вышла книга, Дмитрий Иванов.[vc_column width= «½»][vc_column width= «½»]В этом году на конкурс было представлено более 160 книг из 43 городов России от 80 издающих организаций. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Мой край», «Образ Родины, “Увлекательное краеведение”, “Люди нашего края” и “Культурный код”. Книга о легендарном летчике была признана лучшей в номинации “Увлекательное краеведение”.