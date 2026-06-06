В Ростове почтили память Александра Пушкина

В Ростове-на-Дону горожане вновь вспомнили творчество великого русского литератора Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня вся страна отмечает 227-летие со дня рождения поэта. Ростовчане собрались у его монумента, чтобы отдать дань уважения автору великих произведений.
Во время торжественной церемонии к подножию памятника возложили цветы. В городской администрации подчеркнули, что имя Александра Сергеевича Пушкина в Донской столице носит одна из самых оживленных центральных улиц, а также крупная библиотека.
Глава администрации Ростова Александр Скрябин поздравил жителей с праздником. Он отметил, что проза и поэзия литературного гения остаются актуальными и сегодня.
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