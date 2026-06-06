Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове почтили память Александра Пушкина

Жители Донской столицы возложили цветы к памятнику поэта в День русского языка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону горожане вновь вспомнили творчество великого русского литератора Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня вся страна отмечает 227-летие со дня рождения поэта. Ростовчане собрались у его монумента, чтобы отдать дань уважения автору великих произведений.

Во время торжественной церемонии к подножию памятника возложили цветы. В городской администрации подчеркнули, что имя Александра Сергеевича Пушкина в Донской столице носит одна из самых оживленных центральных улиц, а также крупная библиотека.

Глава администрации Ростова Александр Скрябин поздравил жителей с праздником. Он отметил, что проза и поэзия литературного гения остаются актуальными и сегодня.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Читайте также.

В Ростове отреставрируют уникальные росписи 1905 года.