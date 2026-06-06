37 новых фонарей установят на улицах Сарова в этом году

«Десять торшеров разместят на участке от дома № 7 по улице Духова до дома № 8 на площади Ленина, тринадцать — оборудуют во дворе дома № 9 на улице Академика Харитона, три — установят вдоль тротуара, соединяющего дом № 3 на улице Гагарина с домом № 10 на проспекте Мира», — отмечается в сообщении.