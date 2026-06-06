37 новых фонарей установят на улицах Сарова в этом году

Департамент городского хозяйства Сарова запустил программу по модернизации системы уличного освещения. Об этом сообщается в канале городской администрации в национальном мессенджере MAX.
В рамках запланированных мероприятий в городе появятся 37 современных фонарей, которые сделают прогулки горожан комфортнее и безопаснее в темное время суток.
Точки установки новых источников света уже определены.
«Десять торшеров разместят на участке от дома № 7 по улице Духова до дома № 8 на площади Ленина, тринадцать — оборудуют во дворе дома № 9 на улице Академика Харитона, три — установят вдоль тротуара, соединяющего дом № 3 на улице Гагарина с домом № 10 на проспекте Мира», — отмечается в сообщении.
Кроме того, фасадные светильники смонтируют на зданиях по следующим адресам: улица Некрасова, 5; улица Александровича, 12; улица Бессарабенко, 1.
Помимо установки новых фонарей, специалисты проведут замену осветительного оборудования: более 200 устаревших светильников обновят на улицах Нижегородской, Раменской, Академика Харитона и Павлика Морозова.
Ранее депутаты городской Думы Нижнего Новгорода обсудили результаты работы по обслуживанию сетей наружного освещения и прокладке коммуникаций в Ольгино и Новинках.