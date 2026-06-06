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Россия и Китай готовят новые совместные исторические фильмы

Кинематографическое сотрудничество России и Китая получит продолжение — стороны готовят к запуску несколько новых исторических фильмов. О планах дальнейшего сотрудничества в сфере кино рассказала министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«Еще несколько исторических картин сейчас находятся в статусе совместного производства и готовятся к съёмкам», — сказала она.

Первый совместный проект России и Китая получил статус национального в обеих странах — им стал фильм «Красный шёлк», премьера которого прошла в Пекине в 2025 году. Режиссёрскую работу над картиной выполнил Андрей Волгин, а в актёрский состав вошли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актёры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. Продолжение истории уже находится в разработке: ретро-детектив «Чёрный шёлк» запланирован к выходу в 2027 году.

Ранее российская военная драма «Группа крови» была признана лучшим фильмом на II Азиатском фестивале художественных фильмов, который прошёл в Макао (Китай). Картина удостоилась награды «Золотой буревестник». Получение награды стало значимым событием, способствующим укреплению культурных связей и дружбы между РФ и КНР.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

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