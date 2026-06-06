Россия и Китай готовят новые совместные исторические фильмы

Первый совместный проект России и Китая получил статус национального в обеих странах — им стал фильм «Красный шёлк», премьера которого прошла в Пекине в 2025 году. Режиссёрскую работу над картиной выполнил Андрей Волгин, а в актёрский состав вошли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актёры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. Продолжение истории уже находится в разработке: ретро-детектив «Чёрный шёлк» запланирован к выходу в 2027 году.