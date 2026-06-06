Названы отличия современной молодёжи и поколения 90-х

По его оценке, нынешняя молодёжь демонстрирует более высокую требовательность к качеству жизни и внимательнее относится к окружающей среде. При выборе работы, как отметил Абрамов, приоритет сместился от размера зарплаты к гибкости графика, атмосфере и ценностям компании. Современные молодые люди чаще ищут смысл в своей деятельности и реже соглашаются на работу исключительно ради необходимости заработка.