Настя Ивлеева призналась, что мечтала выйти замуж за Сергея Лазарева

Блогер Настя Ивлеева часто радует своих подписчиков в личном блоге необычными видео и фото. Недавно телеведущая вышла на связь с фанатами и рассказала, что нашла свой детский дневник. Внутри — фотографии и газетные вырезки с изображениями певцов Сергея Лазарева, Димы Билана и других кумиров ее юности.
Тетрадь сохранилась у Ивлеевой еще с седьмого класса.
— Вот Сергей Лазарев — я была его фанаткой и мечтала выйти замуж. Наш любимый Серж, наша любовь, обожаю, — высказалась блогер.
До этого стало известно, что муж Насти Ивлеевой, телеведущий Филипп Бегак, заработал 101 миллион рублей на строительном бизнесе. Однако его чистая прибыль составила всего 520 тысяч рублей.
Ранее также ходили слухи, что Ивлеева и Бегак оперативно распродают недвижимость из-за проблем с бизнесом. Еще в феврале телеведущая продала двухкомнатную квартиру в Ленинградской области.
О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая 2025 года. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а затем влюбленные официально поженились.