Настя Ивлеева призналась, что мечтала выйти замуж за Сергея Лазарева

Блогер Настя Ивлеева часто радует своих подписчиков в личном блоге необычными видео и фото. Недавно телеведущая вышла на связь с фанатами и рассказала, что нашла свой детский дневник. Внутри — фотографии и газетные вырезки с изображениями певцов Сергея Лазарева, Димы Билана и других кумиров ее юности.