В поселке Шаранга Нижегородской области создали ретроавтопарк

Выставочный центр «Ретроавтопарк» создали в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Центр организовали на средства гранта «Агротуризм». Благодаря этой поддержке в одном месте удалось собрать ретротехнику советского периода: более 50 автомобилей и несколько десятков мотоциклов. Основу экспозиции составила коллекция фермера Александра Бахтина, который на протяжении десятилетий собирал и восстанавливал многие из представленных машин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.