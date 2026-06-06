Последствия эпичной вспышки на Солнце показали в Волгоградском планетарии

На снимке можно наблюдать структуру, расположенную вблизи одной из активных областей. Вспышка класса M7.7 привела к выбросу и рассеянию в солнечной короне значительных масс нейтрального водорода. В таком состоянии водород эффективно поглощает излучение в линии H-альфа и поэтому на фоне яркой поверхности Солнца выглядит как тёмное облако.